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12.01.2019 19:53
Рубрика: В мире

Число жертв взрыва в Париже возросло до трех человек

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Гражданка Испании, пострадавшая при взрыве газа в булочной в IX округе французской столицы, скончалась после того, как ее доставили в госпиталь. Об этом в Париже стало известно из источников в МИД Испании. Отмечается, что при происшествии также пострадал еще один гражданин Испании.

Ранее столичная прокуратура сообщила о том, что жертвами ЧП на улице Тревиз, что неподалеку от центра города, стали два человека, пожарные. Около десяти человек получили серьезные ранения. Еще 37 - легкие ранения и травмы.
Число пострадавших при взрыве в Париже увеличилось до 36 человек

Раненых эвакуировали с помощью двух вертолетов, которые осуществляли посадку на площади перед театром Гранд-Опера, расположенной в нескольких сотнях метров от улицы Тревиз.

Взрыв, напомним, произошел в эту субботу в районе 9:00 (11:00 мск) в булочной, расположенной на первом этаже четырехэтажного дома. Строению был нанесен серьезный ущерб. Помимо этого ударной волной были выбиты стекла во всех близлежащих домах. Также повреждены несколько автомобилей, припаркованных неподалеку.

Причиной взрыва, как считают эксперты технической службы городской полиции, стала утечка бытового газа.

В мире Европа Франция
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