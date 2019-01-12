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Рубрика: Экономика

Дочь Трампа стала кандидатом на пост главы Всемирного банка

Иванка Трамп. Фото: P Photo/Carolyn Kaster, File Иванка Трамп. Фото: P Photo/Carolyn Kaster, File
Иванка Трамп. Фото: P Photo/Carolyn Kaster, File

Кандидатура дочери президента США Дональда Трампа была выдвинута на пост главы Всемирного банка. Это должность станет вакантной первого февраля - нынешний глава финансовой организации Джим Ён Ким уйдет в отставку.

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Также среди претендентов на этот пост, помимо Иванки Трамп, - бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает газета The Financial Times. Называются еще имена Дэвида Мальпасса - заместителя министра финансов по международным делам, и Марка Грина - главы Агентства США по международному развитию. Между тем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пока не подтвердила информацию о планах выдвинуть кандидатуру Мэлпаса.

Всемирный банк рассмотренит претендентов до середины февраля и утвердит кого-то на эту должность до середины апреля. Президент организации председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство деятельностью банка. Эту должность, как правило, занимает гражданин США - страны, являющейся крупнейшим акционером финансовой организации.

Экономика Финансы Банки В мире США Международные организации Всемирный банк (ВБ)
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