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12.01.2019 11:35
Рубрика: Спорт

Экипаж "КАМАЗ-Мастер" Каргинова сняли с "Дакара"

Текст: Юрий Сизов
Драматический эпизод омрачил финальный период пятого этапа перуанского ралли "Дакара" в минувшую пятницу.

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды. Причиной стал инцидент на 279-ом километре зачетного участка.

По сообщению организаторов соревнований, "60-летний мужчина из Южной Африки наблюдал за гонкой в незащищённой и не предназначенной для зрителей зоне и был сбит камазовским грузовиком Каргинова. Участник был исключён из ралли-марафона судейской комиссией, за то, что не остановился, чтобы помочь пострадавшему зрителю".

Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Медицинская команда ралли-марафона немедленно оказала пострадавшему необходимую помощь на месте. У него диагностировали перелом бедренной кости и эвакуировали на вертолете в Арекипу.

Организаторы ралли в распространенном сегодня заявлении, которое приводит пресс-служба соревнований, напоминают о том, что "общественность должна уважать специальные охраняемые зоны для зрителей, созданные совместно с перуанскими организаторами и местными силами безопасности".

Решений организаторов "мы вынуждены только принять и продолжить гонку тремя экипажами", - говорится в комментарии к печальному происшествию на трассе главы российской команды Владимира Чагина. Он с сожалением констатировал, что очень большое число зрителей постоянно находится на трассе, особенно в опасных местах. "Группа зрителей из пяти человек находилась на траектории движения грузовика. Четверо отбежали в сторону, а один споткнулся на зыбком песке, и его нога попала под колёса грузовика. Андрей этого не видел - был подъём, в лобовое стекло видно только небо и верхняя часть горы".

Сам пилот узнал о столкновении только на бивуаке. Этот случай был рассмотрен спортивными комиссарами, и организаторы приняли решение о дисквалификации экипажа. "Решение судей можно опротестовать только после финиша ралли", - уточнил Чагин.

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