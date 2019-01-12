Юрий Трутнев: Необходимо создать центр управления в Арктике

На вопрос "Российской газеты", может ли быть создано специальное министерство по Арктике, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев выразил сомнение на этот счет. И предложил свой вариант.

"Не думаю, - сказал он, - что будет создано отдельное министерство по Арктике, но какой-то центр компетенции для управления процессами в этом стратегически важном регионе, конечно, должен существовать". И поделился еще одной идеей, заметив, что Арктика сейчас тоже в определенной степени относится к его зоне ответственности.

"Идея - я ее, кстати, ни с кем еще не обсуждал - простая. Создать режим соглашения о разделе продукции (СРП) для проектов в области добычи и переработки полезных ископаемых и для проектов создания портовой инфраструктуры. СРП - режим, когда компания, производящая инвестиции, не платит налоги, пока эти инвестиции не окупятся. Более льготного режима я, пожалуй, не знаю. Думаю, что для Арктики это обосновано. Будем над этим еще думать, после этого предлагать на рассмотрение руководства".

Полпред президента рассказал, что недавно был в Сабетте. Там во льдах построен целый комплекс "Ямал СПГ", практически город. Но для реализации такого великолепного проекта потребовались огромные ресурсы. "Уверен, что нам нужно активнее поддерживать такие масштабные проекты в Арктике, пожалуй, даже в большей степени, чем на Дальнем Востоке", - делает вывод Трутнев, - Если мы хотим строить Северный морской путь, если мы хотим, чтобы у нас были порты, безопасность, обслуживание, связь, навигация".

Полностью интервью вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева читайте в ближайшем номере "Российской газеты".



Справка "РГ"

Соглашение о разделе продукции является договором, в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет субъекту предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр и на ведение связанных с этим работ. А инвестор обязуется осуществить проведение этих работ за свой счет и на свой риск.

Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной продукции между сторонами соглашения в соответствии с положениями закона (Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "О соглашениях о разделе продукции").