Известны все участники "Финала четырех" Кубка России по баскетболу

После ответных матчей в двух парах четвертьфинала стали известны все участники "Финала четырех" розыгрыша мужского Кубка страны, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Это "Парма" (Пермский край), БК "Нижний Новгород", "Спартак" (Санкт-Петербург) и БК "Новосибирск".

Еще в самом конце 2018-го путевки в "Ф-4" заработали представитель Единой лиги БК "Нижний Новгород" и участник чемпионата первого дивизиона Суперлиги БК "Новосибирск", выбившие из борьбы за трофей "Самару" и екатеринбургский "Урал" соответственно.

В других парах соперники провели ответные игры двухматчевых противостояний уже после наступления Нового года и окончания всех долгих праздников. Питерский "Спартак" перед повторной встречей с ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) имел добытый ранее на берегах Невы запас прочности в 18 очков (73:55). Однако на Урале по итогам стартовой четверти "красно-белым" стоило обеспокоиться - 20:30. Гости подсобрались, и долгое время не позволяли хозяевам приблизиться к победе по сумме двух встреч. Но на 33-й минуте матча после пары точных штрафных бросков в исполнении Федора Ключникова баскетболисты из Ревды повели уже с разницей в 14 очков. Уйти от дальнейших проблем спартаковцам помогли два подряд дальних попадания Павла Александрова. Затем у ревдинцев "трешкой" ответил Евгений Карпеко (82:72). Все же питерцы смогли удержать общий перевес, хотя в данной конкретной игре они уступили -93:98. Самыми результативными в матче стали: у ТЕМП-СУМЗ-УГМК - Карпеко (21 очко), Ключников (15), Евгений Войтюк (15), Драмир Зибиров (13) и Андрей Матеюнас (13), у "Спартака", первый сезон руководимого чемпионом Европы-2007 Захаром Пашутиным, - Александров (22), Евгений Фидий (18), Денис Хлопонин (15), Никита Баринов (14) и Александр Варнаков (13).

- Отдельное спасибо игрокам, которые выдержали этот тяжелый выезд и смогли собрать все свои силы на решающий бой, - цитирует Пашутина-младшего официальный сайт питерского "Спартака". - По игре могу сказать, что, как мы и ожидали, команда Ревды действовала агрессивно и с большим количеством трехочковых попыток. Мы же старались играть с большим давлением из-под кольца. Встреча получилась зрелищной и результативной, но главное, что мы сумели добиться необходимого нам итогового счета.

Участник Единой лиги пермская "Парма" в декабре на Сахалине уступила выступающему классом ниже "Востоку-65" 10 очков - 69:79. У себя во дворце спорта "Молот" пермяки начали хуже некуда - 9:16, то есть общий дефицит достиг 17 очков. Дальше сыграла свою роль классная поддержка трибун. "Парма" до конца стартовой четверти сократила отставание до минимума (25:26), а во второй десятиминутке сокрушила оппонента - 27:13. Хозяева не ослабили давления и после большого перерыва, добившись в этой игре уже комфортного 20-очкового преимущества. Итоговый результат - 100:79 в пользу клуба из Единой лиги. Лучшими бомбардирами у победителей стали Константин Буланов (19), Александр Платунов (19), Николай Жмако (17), Александр Винник (16), в составе сахалинцев отличились Артем Яковенко (14) и Даниил Соловьев (12). Напомним, что по регламенту Кубка России командам запрещено использовать в своих рядах иностранных игроков.

Теперь руководству Российской федерации баскетбола на конкурсной основе предстоит определить хозяина "Финала четырех". На наш взгляд, наиболее предпочтительные шансы принять турнир решающей стадии - у Перми и Санкт-Петербурга.

Справка "РГ"

Все обладатели Кубка России по баскетболу среди мужских команд:

2000. "Локомотив" (Минеральные Воды)

2003. УНИКС (Казань)

2004. "Урал-Грейт" (Пермь)

2005. ЦСКА (Москва)

2006. ЦСКА

2007. ЦСКА

2008. "Химки" (Московская область)

2009. УНИКС

2010. ЦСКА

2011. "Спартак" (Санкт-Петербург)

2012. "Красные Крылья" (Самара)

2013. "Красные Крылья"

2014. УНИКС

2015. БК "Новосибирск"

2016. "Парма" (Пермский край)

2017. БК "Новосибирск"

2018. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)