Конгрессмен Тулси Габбард будет баллотироваться в президенты США

37-летняя конгрессмен-демократ Тулси Габбард выставила свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года в США, сообщает информационное агентство AFP.

О ее встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в январе 2017 года написали ведущие американские газеты. В течение недели Габбард находилась в Сирии и Ливане для ознакомления с ситуацией на месте. Она подверглась критике со стороны многих политиков.

"Поначалу у меня не было намерения встречаться с Асадом. Однако, когда представилась такая возможность, я почувствовала важность этого мероприятия. Мы должны быть готовы разговаривать со всеми, чтобы приблизить конец этой войне и страданиям сирийского народа", - комментирует Габбард.

В случае избрания политик станет самым молодым президентом в истории США. По словам Габбард, есть много причин, по которым она должна принять вызов и участвовать в президентской гонке. "Война и мир являются для меня центральным вопросом. Я с нетерпением жду возможности поговорить об этом более подробно после формального объявления моей кандидатуры на следующей неделе", - уточнила она. Габбард входит в комитет по иностранным делам палаты представителей, где может влиять на внешнюю политику США, отмечают эксперты.

Тулси Габбард родилась в Американском Самоа и выросла на Гавайях, как и экс-президент Барак Обама. В 2004 году принимала участие в иракской кампании в санитарном подразделении. В 2012 году стала первым членом Конгресса США индуистского происхождения. В президентской кампании 2016 года поддерживала демократа Берни Сандерса, выступавшего против Хиллари Клинтон.