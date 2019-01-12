Новости

В Баварию направлено 500 полицейских для борьбы со снегопадом 20:35
Конгрессмен Тулси Габбард будет баллотироваться в президенты США 20:18
СК начал проверку после ДТП с тремя погибшими в Ленобласти 20:15
В Северной Осетии открыли движение по Военно-Грузинской дороге 20:05
Конькобежец Елистратов выиграл "бронзу" ЧЕ на дистанции 1500 м 19:59
В Совфеде оценили слова Трампа об отношениях между РФ и США 19:44
Попавший в ДТП грузовик заблокировал две полосы МКАД 19:35
Новую Lada Granta Sport придется подождать 19:25
Названа причина взрыва газовых баллонов на крыше дома в Крыму 19:13
Два человека погибли под колесами электрички в Люберцах 19:09
Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования 18:41
Батальон военной полиции из Ингушетии отправился в Сирию 18:31
Косово планирует запрет на въезд сербского автотранспорта в край 18:25
В Башкирии два человека погибли в тройном ДТП 18:25
Лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе КМ в Дрездене 18:20
В торговом центре в Киеве прогремел взрыв 18:09
МИД Сирии направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля 17:56
На Кубани вышедшее из берегов озеро Абрау затопило набережную 17:40
Актера из "Шоу ужасов" обвинили в серийном сексуальном терроре 17:37
Автомобили УАЗ вновь подорожали 17:32
СК проверит информацию об отправке в морг еще живой пенсионерки 17:28
Создатели "Пилы" перезапустят хоррор-серию "Пункт назначения" 17:26
Витоцци выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Оберхофе 17:23
Мини-бунт в Риге: рижане примерили "желтые жилетки" парижан 17:15
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
12.01.2019 20:18
Рубрика: В мире

Конгрессмен Тулси Габбард будет баллотироваться в президенты США

Текст: Александр Саможнев

37-летняя конгрессмен-демократ Тулси Габбард выставила свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года в США, сообщает информационное агентство AFP.

О ее встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в январе 2017 года написали ведущие американские газеты. В течение недели Габбард находилась в Сирии и Ливане для ознакомления с ситуацией на месте. Она подверглась критике со стороны многих политиков.

В США 800 тысяч госслужащих не получили зарплату

"Поначалу у меня не было намерения встречаться с Асадом. Однако, когда представилась такая возможность, я почувствовала важность этого мероприятия. Мы должны быть готовы разговаривать со всеми, чтобы приблизить конец этой войне и страданиям сирийского народа", - комментирует Габбард.

В случае избрания политик станет самым молодым президентом в истории США. По словам Габбард, есть много причин, по которым она  должна принять вызов и участвовать в президентской гонке. "Война и мир являются для меня центральным вопросом.  Я с нетерпением жду возможности поговорить об этом более подробно после формального объявления моей кандидатуры на следующей неделе", - уточнила она. Габбард входит в комитет по иностранным делам палаты представителей, где может влиять на внешнюю политику США, отмечают эксперты.  

Тулси Габбард родилась в Американском Самоа и выросла на Гавайях, как и экс-президент Барак Обама. В 2004 году принимала участие в иракской кампании в санитарном подразделении. В 2012 году стала первым членом Конгресса США индуистского происхождения. В президентской кампании 2016 года поддерживала демократа Берни Сандерса, выступавшего против Хиллари Клинтон.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили слова Трампа об отношениях между РФ и США
МИД Сирии направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля
В Магнитогорске начался демонтаж подъездов, поврежденных взрывом
Появилось видео с места массовой аварии на МКАД
Политика Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы