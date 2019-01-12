Новости

Названа причина взрыва газовых баллонов на крыше дома в Крыму 19:13
Два человека погибли под колесами электрички в Люберцах 19:09
Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования 18:41
Батальон военной полиции из Ингушетии отправился в Сирию 18:31
Косово планирует запрет на въезд сербского автотранспорта в край 18:25
В Башкирии два человека погибли в тройном ДТП 18:25
Лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе КМ в Дрездене 18:20
В торговом центре в Киеве прогремел взрыв 18:09
МИД Сирии направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля 17:56
На Кубани вышедшее из берегов озеро Абрау затопило набережную 17:40
Актера из "Шоу ужасов" обвинили в серийном сексуальном терроре 17:37
Автомобили УАЗ вновь подорожали 17:32
СК проверит информацию об отправке в морг еще живой пенсионерки 17:28
Создатели "Пилы" перезапустят хоррор-серию "Пункт назначения" 17:26
Витоцци выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Оберхофе 17:23
Мини-бунт в Риге: рижане примерили "желтые жилетки" парижан 17:15
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП 16:54
Баста пригласил на концерт костромичку после "Елки желаний" в Кремле 16:44
Выпуск Chevrolet Niva существенно сократят 16:33
Марш против социального и национального неравенства проходит в Риге 16:31
В Сочи стартовал Международный фестиваль команд КВН 16:09
Подруга Меркьюри получила за "Богемскую рапсодию" колоссальную сумму 15:59
Политика Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы 15:55
В Коми закроют дорогу после ДТП с автобусом и лесовозом 15:55
Том Харди назвал новорожденного сына в честь Форреста Гампа 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
12.01.2019 18:25
Рубрика: В мире

Косово планирует запрет на въезд сербского автотранспорта в край

Текст: Александр Борисов (Белград)

Заместитель министра внутренних дел непризнанного Косово Изми Зека заявил в субботу, что после введения 100-процентных пошлин на продукцию из Сербии и Боснии и Герцеговины Приштина готовит меры по оказанию дополнительного давления на Белград. В этот раз, судя по словам высокопоставленного чиновника, запретительные санкции коснуться всего автотранспорта, зарегистрированного в Сербии.

"Я категоричен в этом вопросе, чтобы в данный момент, помимо пошлин, принять меры в отношении машин. Мы уже подготовили соответствующую документацию для запрета передвижения автотранспорта из Сербии по территории Косово", - цитирует слова Изми Зеки издание Nezavisne novine.

Хашим Тачи официально создал "косовскую армию"

Между тем премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай открыто называет Сербию мини-Россией, настойчиво призывая Белград действовать по американским и европейским стандартами, и как можно скорее признать независимость Приштины. Взамен политик обещает отменить ранее введенные пошлины на сербскую продукцию.

"Если Сербия не изменится, пошлины останутся навсегда, - угрожающе заявляет Харадинай. - Если Сербия хочет договориться о взаимном признании и работать в соответствии с европейскими и американскими стандартами на Балканах, мы отменим пошлины сегодня же. Сербия - это мини-Россия на Балканах".

Между тем косовские лидеры и не скрывают, что являются проводниками американской политики в регионе. Так, глава Косово Хашим Тачи указывает, что договор с Сербией будет достигнут уже в первые месяцы 2019 года. При этом политик приветствует возможность посреднической роли Вашингтона, подчеркивая при этом, что "где бы ни участвовали США, Косово всегда только выигрывало".

Патриарх Ириней: Вашингтон толкает Косово на конфронтацию с Белградом

"И в этом случае США поддерживают Косово, как и обязывающий договор с Сербией… Нет причин для того, чтобы мы не слушали советы США, поскольку мы самый проамериканский народ в мире", - сообщает Тачи.

При этом немаловажным является и тот факт, что Рамуш Харадинай и Хашим Тачи заняли высшие должности в Косово лишь благодаря непосредственным усилиям Вашингтона и Брюсселя. При этом ни европейских, ни американских партнеров тогда не смущало, что в докладе ПАСЕ бывшего прокурора Швейцарии Дика Марти однозначно указано на то, что политики ранее руководили албанскими мафиозными кланами, специализировавшимися на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов. Очевидно, что западники были крайне заинтересованы в приходе к власти в самопровозглашенной республике именно столь противоречивых политиков, которые бы помогали им влиять на Сербию и вытеснять Россию из региона.

В мире Европа Сербия Косово В мире Европа Сербия Проблема Косово
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД Сирии направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля
В Магнитогорске начался демонтаж подъездов, поврежденных взрывом
Появилось видео с места массовой аварии на МКАД
Политика Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы
Компания SpaceX уволит 600 человек