Культовый сериал "Мыслить как преступник" закрывается после 15 сезонов

Телеканал CBS закрывает один из самых долгоживущих современных процедуралов - культовое шоу "Мыслить как преступник" (Criminal Minds). Об этом сообщил THR.
Пятнадцатый сезон, на который канал принял решение продлить сериал, становится финальным. Сообщается, что для сезона отснимут десять эпизодов.
В руководстве компании традиционно заверили, что канал очень гордится сериалом, который показал себя чрезвычайно успешно, являясь "квинтэссенцией" их продукции.
"Мыслить как преступник" выходит с сентября 2005 года и рассказывает про элитный отдел ФБР, сотрудники которого натасканы, анализируя ход мыслей преступников, предугадывать их следующий шаг и таким образом предотвращать злодеяния.
Главная звезда на старте сериала, Мэнди Патинкин, ушел из Criminal Minds после второго сезона, посетовав на его мрачность и кровожадность.
Ранее мы писали, что закрывается процедурал про современных Холмса и Ватсона "Элементарно".