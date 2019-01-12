Культовый сериал "Мыслить как преступник" закрывается после 15 сезонов

Телеканал CBS закрывает один из самых долгоживущих современных процедуралов - культовое шоу "Мыслить как преступник" (Criminal Minds). Об этом сообщил THR.

Пятнадцатый сезон, на который канал принял решение продлить сериал, становится финальным. Сообщается, что для сезона отснимут десять эпизодов.

В руководстве компании традиционно заверили, что канал очень гордится сериалом, который показал себя чрезвычайно успешно, являясь "квинтэссенцией" их продукции.

"Мыслить как преступник" выходит с сентября 2005 года и рассказывает про элитный отдел ФБР, сотрудники которого натасканы, анализируя ход мыслей преступников, предугадывать их следующий шаг и таким образом предотвращать злодеяния.

Главная звезда на старте сериала, Мэнди Патинкин, ушел из Criminal Minds после второго сезона, посетовав на его мрачность и кровожадность.

Ранее мы писали, что закрывается процедурал про современных Холмса и Ватсона "Элементарно".