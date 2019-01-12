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Культовый сериал "Мыслить как преступник" закрывается после 15 сезонов

Новости
    12.01.2019, 15:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Телеканал CBS закрывает один из самых долгоживущих современных процедуралов - культовое шоу "Мыслить как преступник" (Criminal Minds). Об этом сообщил THR.

Пятнадцатый сезон, на который канал принял решение продлить сериал, становится финальным. Сообщается, что для сезона отснимут десять эпизодов.

Фото: "Спутник Восток Продакшн"
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В руководстве компании традиционно заверили, что канал очень гордится сериалом, который показал себя чрезвычайно успешно, являясь "квинтэссенцией" их продукции.

"Мыслить как преступник" выходит с сентября 2005 года и рассказывает про элитный отдел ФБР, сотрудники которого натасканы, анализируя ход мыслей преступников, предугадывать их следующий шаг и таким образом предотвращать злодеяния. 

Главная звезда на старте сериала, Мэнди Патинкин, ушел из Criminal Minds после второго сезона, посетовав на его мрачность и кровожадность.

Ранее мы писали, что закрывается процедурал про современных Холмса и Ватсона "Элементарно". 

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