На карте Балкан появилось государство с названием Республика Северная Македония, и теперь НАТО в обозримой перспективе намерено расшириться за счет Скопье. При этом Вашингтон и Брюссель добивались своих целей излюбленными способами: шантажом, угрозами и откровенными подкупами, и посол США лично руководил данными процессами.

В пятницу македонские парламентарии проголосовали за конституционные изменения, в соответствии с которыми данная балканская страна должна быть переименована в "Республику Северную Македонию", и обязуется уважать "суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость соседних стран", стремиться заботиться о культурных, экономических и социальных правах членов македонского народа и всех граждан за рубежом без вмешательства в суверенные права других государств.

Естественно, что лидеры ЕС, НАТО и руководство Греции тот час же поздравили македонского премьера Зорана Заева, подчеркивая судьбоносность момента. В то же время лидер крупнейшей оппозиционной Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) Христиан Мицкоский назвал прошедший день - "черной пятницей" в македонской истории, а состоявшееся голосование - "актом предательства", потребовал распустить парламент и назначить новые выборы.

"ВМРО-ДПМНЕ считает, что изменение конституции с целью переименования страны, изменения идентичности, истории и ее образования было проведено антиконституционным и криминальным образом, - подчеркнул политик. - Это решение восьмидесяти одного депутата, но не решение граждан. Все это является актом предательства. Этим договором наносится огромный ущерб и происходит серьезная несправедливость по отношению к македонскому государству и гражданам. Мы требуем распустить парламент и провести досрочные парламентские выборы совместно с президентскими".

Следует учитывать, что следующим шагом на пути к переименованию Македонии должна стать ратификация Преспанского соглашения парламентом Греции. Вместе с тем, несмотря на давление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, специально прибывшей для лоббирования этого вопроса в Афины, лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис заявил, что главная оппозиционная партия Греции будет голосовать против обозначенного договора со Скопье.

"Я объяснил госпоже Меркель наши позиции по Преспанскому соглашению и причины, по которым "Новая демократия" не будет за него голосовать. Не только потому, что это желание подавляющего большинства греков, но и потому что это плохое соглашение, которое вместо решения старых проблем в широком Балканском регионе может привести к новым", - подчеркнул грек.

Между тем и в самой Македонии не все готовы смириться с происходящим. Так, президент Георге Иванов подчеркивает, что в решающие моменты истории македонский народ почти всегда принимал мудрые решения.

"На референдуме 30 сентября народ своим бойкотом ясно выразился против ускоренных, навязанных и ошибочных решений, принятых без обстоятельного национального консенсуса, - отметил он. - В ходе референдума народ обозначил свою суверенную волю и недвусмысленно отверг Преспанское соглашение. Парламент Республики Македонии обязан это принимать во внимание, но большинство депутатов поступили вопреки воле народа. Требуется мужество, чтобы упорствовать в осуществлении своего права на самоопределение и сохранение суверенитета и независимости государства. Мужество, которое в свое время позволило македонским революционерам и бойцам реализовать их мечту". Он также напоминает парламентариям и обществу, что "люди всегда восхваляют смелых, а история презирает трусливых и продажных".

"Без уважения к прошлому, без собственных идентичности и самосознания, нет успешного настоящего, и тем более не будет лучшего будущего. У каждого поколения есть своя борьба и свои цели. Наше стремление - это стремление к лучшей и более достойной жизни в Республике Македонии", - констатирует Георге Иванов.

Стоит также отметить, что бывший премьер-министр и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский, вынужденный сейчас скрываться от политического преследования в Венгрии, ранее уже предупреждал о том, что план Зорана Заева и его "истинных сценаристов" заключается в конечном изменении конституционного госнаименования Македонии и последующем ее уничтожении.

"То, что требуется от нас - это изменение госнаименования страны по греческим условиям, приближение к бинациональному государству и последующая федерализация. Это последний шаг перед распадом страны. Это очень опасная авантюра", - подчеркивал Груевский, обращаясь не только к гражданам Македонии, но и к международной общественности.

Мнение

По оценкам доктора политических наук, профессора МГИМО Елены Пономаревой, Балканы в очередной раз стали ареной столкновения интересов ведущих игроков мировой политики. При этом коллективный Запад стремится окончательно решить проблему натоизации Юго-Восточной Европы, включив все бывшие республики Югославии в структуры альянса. Для этого здесь используются различные рычаги и технологии, начиная от переименования Македонии и заканчивая проектом по обмену территориями между Сербией и самопровозглашенной Республикой Косово, что даст возможность, по мнению инициаторов данного размена, официальному Белграду признать Приштину субъектом международного права и тем самым открыть обеим столицам дорогу в НАТО.

Елена Пономарева отмечает, что в регионе идет активный процесс албанизации, тесно связанный со структурами транснациональной организованной преступности и наркомафии. "Учитывая непосредственную поддержку албанского сепаратизма, начиная с Первой мировой войны, англосаксонским блоком, этот сценарий разворачивается при непосредственной поддержке со стороны США, Великобритании и ряда стран-членов НАТО, - считает она. - Построение Великой Албании уже давно перестало быть исторической фобией. То, что ранее говорилось за закрытыми дверями, теперь публично озвучивают премьер Эди Рама и принц Лека. Если первый говорит об "албанском Шенгене", то второй - о необходимости объединения Косово и Албании в рамках монархии".

Как подчеркивает профессор, задачей максимум на Западе видят включение всех балканских государств в евроатлантическое пространство, в том числе и Сербии. Для этого Вашингтоном проталкивается проект "разграничения" территорий между Белградом и Приштиной, в результате которого Косово вполне сможет стать частью Североатлантического альянса. "Не случайно в конце 2018 года в нарушение резолюции ООН 1244 принято решение о формировании армии Косово, - считает эксперт. - К этому следует добавить членство в НАТО Черногории и скорое вступление в организацию Македонии". При этом Елена Пономарева указывает на долгосрочный замысел американцев, в соответствии с которым руководство Сербии в таких условиях вынуждено будет заявить, что имеющееся окружение не позволяет Белграду сохранять свой нейтралитет и поэтому страна должна пересмотреть свое отношение к НАТО.