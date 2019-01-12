МИД Сирии направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля

Сирийский МИД направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля, сообщает информационное агентство SANA.

"Эта вероломная агрессия укладывается в рамки попыток Израиля продлить кризис и войну с террористами в Сирии, поднять моральный дух остатков террористических группировок", - говорится в документе.

По оценкам сирийских представителей, израильские власти пытаются тем самым уйти от решения внутренних проблем и пользуются "прикрытием" американской администрации. МИД САР потребовал от ООН принять немедленные меры для предотвращения повторных атак Израиля.

Ранее сообщалось о ракетном ударе израильских военных самолетов с территории Ливана на окрестности Дамаска. Сирийские ПВО сбили большую часть ракет, однако был нанесен ущерб складу в районе международного аэропорта столицы Сирии.