Названы страны с самой высокой смертностью из-за плохого питания

Немецкие исследователи из Университета имени Фридриха Шиллера в Йене зафиксировали в странах СНГ самую высокую смертность из-за неправильного питания. На первом месте оказался Узбекистан, где жертвами пищевых привычек стали 394 человека на 100 тысяч населения.

Далее следуют Туркмения, Киргизия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан.

Список стран, где люди следят за питанием, употребляя большое количество овощей и ограничивая себя в жирном мясе и быстрых углеводах, возглавили Испания, Израиль и Франция. В этих государствах от нездоровых пищевых привычек умерло от 43 до 46 человек на 100 тысяч.

Сообщается, что выводы европейских специалистов основаны на данных с 1990 по 2016 год.