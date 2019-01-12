Названы вакансии с самыми высокими зарплатами января

Средняя зарплата, на которую работодатели ищут сотрудников в январе, составляет 48696 рублей, посчитали эксперты портала hh.ru, проанализировав заявленные вакансии. Также они составили рейтинг самых высокооплачиваемых свободных рабочих мест, на которые ищутся специалисты.

Итак, самая высокооплачиваемая вакансия находится в Москве. На зарплату от 574 тысячи рублей до вычета НДФЛ ищется врач акушер-гинеколог, репродуктолог. Аналогичные заработки (от 500 тысяч рублей) предлагаются (тоже в Москве) техническому директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов.

Четвертое место в рейтинге заняла вакансия для специалиста python developer (фреймворк автотестов). Ищет такого специалиста в столице американская IT-компания, сфокусированная на разработке систем видеонаблюдения. Для него предполагается зарплата в четыре тысячи долларов в месяц. Пятое место заняла вакансия из Владивостока - там нужен финансовый директор на 500 тысяч рублей в месяц (до вычета налогов).

Всего в рейтинге 20 вакансий из девяти городов России. Замыкает его вакансия менеджера по работе с корпоративными клиентами в Казани с зарплатой от 60 тысяч до 200 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

На одну заявленную вакансию сейчас претендуют в среднем шесть соискателей, отмечают на портале.