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12.01.2019 10:31
Рубрика: Экономика

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами января

Текст: Марина Гусенко
Фото: pixabay Фото: pixabay
Фото: pixabay

Средняя зарплата, на которую работодатели ищут сотрудников в январе, составляет 48696 рублей, посчитали эксперты портала hh.ru, проанализировав заявленные вакансии. Также они составили рейтинг самых высокооплачиваемых свободных рабочих мест, на которые ищутся специалисты.

Фото: depositphotos.com
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Итак, самая высокооплачиваемая вакансия находится в Москве. На зарплату от 574 тысячи рублей до вычета НДФЛ ищется врач акушер-гинеколог, репродуктолог. Аналогичные заработки (от 500 тысяч рублей) предлагаются (тоже в Москве) техническому директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов.

Четвертое место в рейтинге заняла вакансия для специалиста python developer (фреймворк автотестов). Ищет такого специалиста в столице американская IT-компания, сфокусированная на разработке систем видеонаблюдения. Для него предполагается зарплата в четыре тысячи долларов в месяц. Пятое место заняла вакансия из Владивостока - там нужен финансовый директор на 500 тысяч рублей в месяц (до вычета налогов).

Всего в рейтинге 20 вакансий из девяти городов России. Замыкает его вакансия менеджера по работе с корпоративными клиентами в Казани с зарплатой от 60 тысяч до 200 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

На одну заявленную вакансию сейчас претендуют в среднем шесть соискателей, отмечают на портале.

Экономика Работа Зарплата Экономика Работа Занятость Рынок труда
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