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12.01.2019 18:22
Рубрика: Культура

Почему Россия назовет участника "Евровидения"-2019 только в конце января

Текст: Александр Алексеев
В компании ВГТРК, которая является в этом году официальным российским вещателем "Евровидения", рассказали "РГ" подробности подготовки к конкурсу.
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

- Прежде всего, уточним, что все называющиеся в СМИ "наиболее вероятные участники" от России (Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Елена Темникова, Егор Крид и другие - прим. "РГ") - только пересказ частных мнений пользователей социальных сетей. И никакого "шорт-листа" пока в действительности не существует. Да, есть артист, у которого больше шансов представить Россию в Тель-Авиве. Есть и еще один. Хотя, возможно, на "Евровидение" поедет группа, - рассказали обозревателю "РГ".

Но в настоящий момент претендента, которому было бы отдано явное преимущество, нет. Все выяснится ближе к концу января, тем более, что большинство артистов после новогодних праздников и корпоративов находятся в отпусках. А определение участника требует и его присутствия в России.

Фото: Александр Кушнер
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- В этом году снова решено отказаться от национального отбора в прямом эфире, при котором голосовать могли бы все телезрители России? Так, как происходит, например, в Беларуси, Испании, Нидерландах, Литве, Армении и многих других  странах... Также было и на ВГТРК вплоть до 2012 года.

- Да. Но как точно будет происходить отбор, сказать пока не можем. В любом случае, выбирать станут профессионалы, хорошо знающие и отечественную сцену и тенденции современной музыкальной  сцены.

- Почему имя российского участника "Евровидения" назовут раньше, чем в прошлые годы? Чтобы он мог спокойно и загодя подготовиться (в 2018-м Юлия Самойлова впервые за всю историю участия России в конкурсе не смогла выйти из полуфинала - прим. "РГ")?

- Все страны должны назвать Европейскому вещательному союзу (официальный вещатель конкурса - прим. "РГ") имена своих участников и состав их делегаций раньше обычных сроков. До 8 марта. Очевидно, это связано с требованиями безопасности, установленными принимающей страной - Израилем. Вот и аккредитация журналистов завершится как никогда рано - 1 марта. Да и представители фан-клубов "Евровидения", как ожидается, получат меньше аккредитаций, чем в былые годы...

Напомним, международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Кстати

Стоит уточнить, что в последние годы на ВГТРК довольно точно и мудро делегировали артистов на "Евровидение". В 2016 году Сергей Лазарев занял третье место, а по зрительскому голосованию и вовсе - первое. В 2012 году "Бурановские бабушки" стали вторыми. Даже в 2014 году - в разгар массовой русофобской истерии в Европе по поводу возвращения Крыма в состав России - наши сестры Толмачевы в такой обстановке заняли почетное седьмое место.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019 Музыка с Александром Алексеевым
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