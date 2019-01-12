Прокуратура Парижа уточнила число погибших при взрыве на улице Тревиз

Прокуратура французской столицы уточнила, что при взрыве в Париже погибли два человека. Речь идет о двух пожарных. Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщал о четырех жертвах.

По данным прокураторы, десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще 37 человек, включая клиентов отеля, расположенного напротив четырехэтажного здания на улицы Тревиз, где произошел взрыв газа, получили легкие ранения и травмы. Все пострадавшие доставлены в городские больницы.

Глава французского МВД Кристоф Кастанер отметил смелость пожарных при ликвидации пожара и работах по разборке разрушенного здания.

"Они работали в течение двух с половиной часов, рискуя жизнью, и спасли как своего товарища, так и еще семерых человек", - заявил он днем журналистам.

Кристоф Кастанер также сообщил, что жителям квартала, которые были эвакуированы после взрыва на улице Тревиз, будет предоставлено временное жилье. В мэрии IX округа столицы отрыт пункт по оказанию психологической помощи шокированным случавшимся ЧП парижанам.