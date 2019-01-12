На МКАД фура протаранила 12 автомобилей

На юге Москвы грузовик, вылетев на парковку, смял 12 стоявших автомобилей.

Как уточняют источники агентства "Москва", авария произошла на 29 километре внешней стороны МКАД. Судя по всему водитель фуры MAN, груженной продуктами, не справился с управлением и на большой скорости выехал на стоянку. На пути многотонника оказались три BMW, два Range Rover, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, Peugeot, Volkswagen Touareg, Hyundai Solaris, Kia и Mitsubishi.

Грузовик после аварии перевернулся на бок, водитель получил травмы. Кроме него, по предварительным сведениям, никто не пострадал.