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12.01.2019 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На МКАД фура протаранила 12 автомобилей

Текст: Сергей Бабкин

На юге Москвы грузовик, вылетев на парковку, смял 12 стоявших автомобилей.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как уточняют источники агентства "Москва", авария произошла на 29 километре внешней стороны МКАД. Судя по всему водитель фуры MAN, груженной продуктами, не справился с управлением и на большой скорости выехал на стоянку. На пути многотонника оказались три BMW, два Range Rover, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, Peugeot, Volkswagen Touareg, Hyundai Solaris, Kia и Mitsubishi.

Грузовик после аварии перевернулся на бок, водитель получил травмы. Кроме него, по предварительным сведениям, никто не пострадал.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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