Военнослужащие Западного военного округа приступили к слаживанию боевых расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Ивановской области. Тренировки начались в ракетной бригаде гвардейской таковой армии ЗВО, дислоцированной под Иваново, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Военнослужащим предстоит сделать более пяти электронных пусков по различным целям. На занятиях будут отрабатываться развертывание ракетных комплексов и подготовка к боевым пускам, а также совершенствование навыков работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах.

Кроме того, будут тренировки на комплексах управления и системах техобеспечения. Экипажи ОТРК "Искандер" отработают навыки вождения в составе колонн, по пересеченной местности и на скоростном участке.

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для поражения целей на дальностях до 500 километров. Они могут поражать ракетные комплексы и системы залпового огня, самолеты на аэродромах и дальнобойную артиллерию, командные пункты и узлы связи.