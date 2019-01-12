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12.01.2019 14:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под Иваново ракетчики отрабатывают слаживание расчетов "Искандер-М"

Текст: Елена Шулепова (Иваново)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Военнослужащие Западного военного округа приступили к слаживанию боевых расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" в Ивановской области. Тренировки начались в ракетной бригаде гвардейской таковой армии ЗВО, дислоцированной под Иваново, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Военнослужащим предстоит сделать более пяти электронных пусков по различным целям. На занятиях будут отрабатываться развертывание ракетных комплексов и подготовка к боевым пускам, а также совершенствование навыков работы на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах.

Кроме того, будут тренировки на комплексах управления и системах техобеспечения. Экипажи ОТРК "Искандер" отработают навыки вождения в составе колонн, по пересеченной местности и на скоростном участке.

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для поражения целей на дальностях до 500 километров. Они могут поражать ракетные комплексы и системы залпового огня, самолеты на аэродромах и дальнобойную артиллерию, командные пункты и узлы связи.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область
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