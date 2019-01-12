К месту оползня в Хабаровском крае отправилась вторая группа ученых

Вторая группа ученых отправилась в Верхенебуреинский район Хабаровского края, где в реку Бурея сошел оползень. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктора географических наук Алексея Махинова.

В составе группы специалисты Института водных и экологических проблем и Института тектоники и геофизики ДВО РАН, гидрологи, геодезисты.

По словам Миханова, им предстоит определить параметры оползня, его размер под водой, проходит ли через эту дамбу вода, размеры выемки на сопке и прочее. А также изучить характеристики оползневого тела до того, как будет принято решение о его ликвидации силами военных. В пятницу оперативная группа военных инженеров вылетела к месту схода грунта для расчистки русла реки. Они провели облет территории, выполнили аэрофотосъемку, составили карту и определили места проведения инженерных работ.

Ранее к месту оползня выехала первая группа экспедиции - представители правительства края и спасатели. Они доставили необходимую технику и оборудование и организовали лагерь.

Справка "РГ"



В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. В результате перекрыто русло реки Бурея, создана перемычка в водохранилище Бурейской ГЭС. Также отсечено около 28 процентов полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров.