СК проверит информацию об отправке в морг еще живой пенсионерки

В городе Белогорск Амурской области следователи проводят доследственную проверку по факту гибели пенсионерки, которую еще живой доставили в морг. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Ранее представитель минздрава региона, ссылаясь на главврача Белогородской больницы, сообщил, что утром 12 января в селе Васильевка родственниками была обнаружена без признаков жизни женщина 1956 года рождения. Прибывший на место сотрудник ОВД не стал вызывать скорую помощь, констатировал смерть пенсионерки самостоятельно и отправил ее в морг на машине ритуальных услуг. При этом не были оформлены никакие сопроводительные документы.

В 9.40 по местному времени женщину доставили в морг, где та начала подавать признаки жизни. Ее немедленно перевели в реанимацию Белогородской больницы, где врачи два часа боролись за ее жизнь. Однако в 12.00 женщина скончалась. По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления и переохлаждения.

Как уточнили в следственном ведомстве, проверка организована после публикации данной информации в СМИ. Следователи дадут правовую оценку действиям полицейского, принявшего решение отравить еще живую женщину в морг. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Как сообщает РИА Новости, служебную проверку по данному факту начали и в УМВД по Амурской области.