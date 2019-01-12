В Приамурье в морг привезли живую пенсионерку

В морг города Белогорск Амурской области привезли живую пенсионерку, которую родственники посчитали мертвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

По данным агентства, женщину привезли из села Васильевка после семейного застолья. В субботу утром родственники обнаружили пенсионерку без признаков жизни и вызвали полицию. Прибывший на место сотрудник ОВД нарушил инструкцию и не стал вызывать карету скорой помощи. Он констатировал смерть самостоятельно, вызвал ритуальную службу и отправил "тело" в морг без каких-либо сопроводительных документов.

В морг женщину доставили в 9.40 по местному времени (3.40 по Мск). Там она начала подавать признаки жизни, после чего санитар экстренно вызвал реанимацию. В 10.00 ее доставили в реанимационное отделение Белогородской больницы, где медики в течение двух часов пытались спасти ее жизнь. В 12.00 она скончалась. Предварительные причины смерти - переохлаждение и отравление.

Как сообщает Интерфакс, в МВД проводят служебную проверку по факту случившегося.