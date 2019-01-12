В Приморье с начала года зарегистрированы девять лесных пожаров

За минувшие сутки в Приморском крае ликвидированы два лесных пожара, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Пожары ликвидированы в Дальнегорском городском округе на участке Мономаховского лесничества и в Ханкайском районе в Ильинском лесничестве. В тушении принимали участие 26 сотрудников Приморской авиабазы и пять единиц техники.

Всего с начала года на территории Приморья зарегистрированы девять пожаров на землях лесного фонда и, по данным космического мониторинга ИСДМ "Рослесхоз", 22 тепловые аномалии. Это объясняется бесснежной сухой зимой, ветром и ярким солнцем.