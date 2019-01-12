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12.01.2019 21:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители Камчатки собрали для медвежонка деньги на билет до Москвы

Текст: Николай Грищенко
Фото: Медведица Маша/Facebook.com Фото: Медведица Маша/Facebook.com
Фото: Медведица Маша/Facebook.com

Жители Камчатки собрали более 220 тысяч рублей для спасения десятимесячной медведицы Машки. На эти деньги будет осуществляться перевозка животного самолетом до Москвы, а потом трансферт в специализированный Центр реабилитации диких животных "Феникс" в Калужской области.

История спасения маленькой медведицы началась 1 декабря 2018 года. Крошечного медвежонка нашли волонтеры в селе Малки. По видимому, охотники убили медведицу, а детенышу удалось сбежать. По словам ветеринарного врача Екатерины Томашевой, медвежонок несколько дней ходил у домов и кричал. Когда его отлавливали, он даже не сопротивлялся - настолько был истощенным и слабым. Был обезвожен и едва стоял на лапах. Вместо положенных 50 килограммов она весила около 25.

Фото: iStock
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Маленькую хищницу доставили в Елизовский зоопарк. Волонтеры не только откормили медвежонка, которую назвали Машкой, но и соорудили берлогу, а также создали страницу в Facebook.

"Стали обзванивать зоопарки, но местные - отказ. Заповедники не берут - мишук невыпускной, так как ориентирован на человека, и значит, в любом случае пойдет к людям. Итог будет один. Встречи людей с медведями на Камчатке, да и не только там, не сулят ничего хорошего обеим сторонам. Специализированных приютов для медведей в России нет", - написали волонтеры.

Принять камчатскую медведицу решились лишь в Калуге. Поэтому пришлось объявлять сбор для пожертвований, так как транспортировка дикого животного очень затратная вещь. Необходимо покупать не только билет, но и специальный контейнер, который будет погружен краном. К акции подключились местные СМИ, и в считанные часы необходимая сумма была собрана.

"Добрый день! Билет на самолет с серебристым крылом уже готов. Спасибо всем, кто помогает мне перебраться в Калужский центр реабилитации "Феникс", - написали волонтеры от имени медведицы Машки.

Самолет в Москву вылетает 21 января, а 22 января медведица, как планируют волонтеры, прибудет в Калугу.

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