Жители Камчатки собрали для медвежонка деньги на билет до Москвы

Жители Камчатки собрали более 220 тысяч рублей для спасения десятимесячной медведицы Машки. На эти деньги будет осуществляться перевозка животного самолетом до Москвы, а потом трансферт в специализированный Центр реабилитации диких животных "Феникс" в Калужской области.

История спасения маленькой медведицы началась 1 декабря 2018 года. Крошечного медвежонка нашли волонтеры в селе Малки. По видимому, охотники убили медведицу, а детенышу удалось сбежать. По словам ветеринарного врача Екатерины Томашевой, медвежонок несколько дней ходил у домов и кричал. Когда его отлавливали, он даже не сопротивлялся - настолько был истощенным и слабым. Был обезвожен и едва стоял на лапах. Вместо положенных 50 килограммов она весила около 25.

Маленькую хищницу доставили в Елизовский зоопарк. Волонтеры не только откормили медвежонка, которую назвали Машкой, но и соорудили берлогу, а также создали страницу в Facebook.

"Стали обзванивать зоопарки, но местные - отказ. Заповедники не берут - мишук невыпускной, так как ориентирован на человека, и значит, в любом случае пойдет к людям. Итог будет один. Встречи людей с медведями на Камчатке, да и не только там, не сулят ничего хорошего обеим сторонам. Специализированных приютов для медведей в России нет", - написали волонтеры.

Принять камчатскую медведицу решились лишь в Калуге. Поэтому пришлось объявлять сбор для пожертвований, так как транспортировка дикого животного очень затратная вещь. Необходимо покупать не только билет, но и специальный контейнер, который будет погружен краном. К акции подключились местные СМИ, и в считанные часы необходимая сумма была собрана.

"Добрый день! Билет на самолет с серебристым крылом уже готов. Спасибо всем, кто помогает мне перебраться в Калужский центр реабилитации "Феникс", - написали волонтеры от имени медведицы Машки.

Самолет в Москву вылетает 21 января, а 22 января медведица, как планируют волонтеры, прибудет в Калугу.