В Башкирии два человека погибли в тройном ДТП

В Благовещенском районе Башкортостана произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщил начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов.

ЧП произошло в 18 часов недалеко от деревни Николаевка. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение LADA Kalina и Huindai Solaris. После удара в Huindai врезалась Toyota Corolla, следовавшая за иномаркой попутным курсом. От повторного столкновения Huindai вылетела в кювет.

В результате аварии погибли водитель и пассажир LADA. Еще четыре человека, находящиеся в салоне Huindai, пострадали. Среди них двое детей.

На месте ДТП работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.