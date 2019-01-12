В Саратовской области закрыт проезд на границе с Казахстаном

В Саратовской области на границе с Казахстаном на федеральной дороге А-298 временно ограничено движение. Об этом сообщил в субботу, 12 января, "Поволжуправтодор".

Ограничение распространяется на участок трассы "Р-228" - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном в Саратовской области со стороны республики. Таким образом пока временно нельзя пересечь границу России с Казахстаном в этом месте на машинах. Уточняется, что проезд закрыт для всех транспортных средств. В учреждении также пояснили, что это связано с неблагоприятными погодными условиями - сильной метелью.

Переезд через границу, говорится в сообщении, будет открыт вновь, "когда погодные условия нормализуются".

В последний раз трассу в этом месте закрывали 5 января 2019 года также из-за сильнейшей метели. Переезд через границу был открыт в тот же день.