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12.01.2019 07:44
Рубрика: Общество

Ученые назвали семь основных симптомов рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.

Среди тревожных состояний, которые могут являться проявлениями злокачественных процессов в организме, названы внезапно возникшие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, "необъяснимое" кровотечение, утолщение (или комок) в груди или в другом месте, трудности при глотании, изменение цвета и (или) размера родинки, тяжелый кашель с хрипотой, а также долго не заживающая рана.

Фото: Depositphotos.com
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По данным медиков из Великобритании, четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить благодаря своевременной диагностике.

Кроме того, как ранее заявили специалисты Американского онкологического общества, примерно 40% случаев заболевания раком связаны с вредными привычками (особенно - с курением) и плохим питанием. Также на здоровье влияет употребление алкоголя, воздействие ультрафиолета, низкая физическая активность.

Общество Здоровье
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