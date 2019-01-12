Ученые назвали семь основных симптомов рака

Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.

Среди тревожных состояний, которые могут являться проявлениями злокачественных процессов в организме, названы внезапно возникшие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, "необъяснимое" кровотечение, утолщение (или комок) в груди или в другом месте, трудности при глотании, изменение цвета и (или) размера родинки, тяжелый кашель с хрипотой, а также долго не заживающая рана.

По данным медиков из Великобритании, четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить благодаря своевременной диагностике.

Кроме того, как ранее заявили специалисты Американского онкологического общества, примерно 40% случаев заболевания раком связаны с вредными привычками (особенно - с курением) и плохим питанием. Также на здоровье влияет употребление алкоголя, воздействие ультрафиолета, низкая физическая активность.