В Иркутской области сошли с рельсов 29 грузовых вагонов

В Иркутской области на перегоне "Делюр-Тыреть" сошли с рельсов 29 вагонов с углем, передает РИА Новости.

Движение в обоих направлениях было перекрыто, из-за чего у двух пассажирских поездов сбился график. Поезд №5 "Улан-Батор-Москва" будет задержан на 5 часов, поезд № 100 "Москва-Владивосток" - на 8 часов.

Как сообщает представитель ВСЖД, экологии эта авария никак не угрожает, также не сообщается о погибших и раненых. На место событий выехала оперативная комиссия, которая будет искать причины происшествия.