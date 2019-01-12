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12.01.2019 09:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области сошли с рельсов 29 грузовых вагонов

В Иркутской области на перегоне "Делюр-Тыреть" сошли с рельсов 29 вагонов с углем, передает РИА Новости.

"Массовое ДТП" в Москве оказалось столкновением двух автомобилей

Движение в обоих направлениях было перекрыто, из-за чего у двух пассажирских поездов сбился график. Поезд №5 "Улан-Батор-Москва" будет задержан на 5 часов, поезд № 100 "Москва-Владивосток" - на 8 часов.

Как сообщает представитель ВСЖД, экологии эта авария никак не угрожает, также не сообщается о погибших и раненых.  На место событий выехала оперативная комиссия, которая будет искать причины происшествия.

 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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