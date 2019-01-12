В Осетии школьники третьи сутки не могут вернуться домой из-за непогоды

Школьники из Южной Осетии, возвращавшиеся с кремлевской елки, не могут попасть домой из-за закрытой Транскавказской автомагистрали. Об этом "РГ" рассказала руководитель группы школьников Елена Бекоева.

Сейчас дети и сопровождающие их взрослые временно размещены в одном из реабилитационных центров Владикавказа, их обеспечили питанием и всем необходимым для проживания. В группе находятся школьники из многодетных семей и сироты. Все они были приглашены на кремлевскую елку в Москве, но на обратном пути непогода заставляет их ожидать проезда в Южную Осетию уже третьи сутки.

По данным МЧС Северной Осетии, накануне 11 января на трассу у Рокского тоннеля сошла новая лавина предположительным объемом около пяти тысяч кубометров снега и опять перекрыла дорогу, которую едва начали расчищать. До этого дорожные и экстренные службы проложили в снежной массе высотой более метра одну полосу для движения, вывезя около 20 тысяч кубометров снега. Но сошедшая лавина заново закрыла трассу.

В общей сложности за несколько последних дней на разных участках ТрансКАМа сошло 27 лавин разной мощности, сообщают в оперативных службах региона. Сейчас МЧС Северной Осетии проводит обстрел лавинных очагов в этом районе, чтобы принудительно спустить снег и занимается расчисткой трассы. Всего в работах задействовано 63 человека и 11 спецмашин.