Пропавшего 8 лет назад россиянина нашли на улицах Эквадора

Пропавшего 8 лет назад жителя Санкт-Петербурга нашли на улицах Эквадора. Максим Бахарев попал в поле зрения местной социальной службы, которая помогает бездомным. Пресс-секретарь посольства РФ Андрей Щедрин рассказал РИА Новости, что из-за психического расстройства мужчина остался без средств к существованию и в итоге оказался на улице. Все эти годы жил на улицах Кито (столица Эквадора).

Обнаружив Максима, патронажная служба столичного муниципалитета Сан-Хосе забила тревогу и обратилась в консульство. Выяснилось, что мужчина уже 8 лет числится пропавшим без вести.

"Из-за проблем со здоровьем не сразу удалось его отправить в Россию. Пришлось договариваться с авиакомпаниями", - подчеркнул Щедрин. Он уточнил, что билет и сопровождение для россиянина оплатили его родители.