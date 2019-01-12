Три человека погибли в ДТП на трассе "Нарва" в Ленобласти

В Ленинградской области в субботу утром произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП три человека погибли, в том числе двое детей, еще четверо пострадали.

Информация о ДТП поступала на пульт дежурного около 10 часов утра. На 57-ом километре федеральной автодороги А-180 "Нарва" между деревнями Пружицы и Корчаны в Волосовском районе столкнулись автомобиль Chery и Hyundai Solaris, который в результате аварии загорелся. Кроме того, корпуса автомобилей от удара сильно деформировались, и спасателям пришлось доставать водителей и пассажиров с помощью специальных инструментов.

Кто именно виноват в аварии, установит специальная проверка - личности всех участников ДТП сейчас устанавливаются. Пока известно только, что четверо выживших госпитализированы в межрайонную больницу в городе Кингисеппе.