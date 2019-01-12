На крыше девятиэтажки в Крыму взорвались газовые баллоны

В крымском городе Щелкино при проведении ремонтных работ на крыше девятиэтажного дома взорвались два газовых баллона. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.

По данным спасателей, ЧП произошло днем. В 12.45 сигнал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного. На место немедленно выехали спасатели и техника для тушения пожара.

Выяснилось, что хлопок газа произошел во время проведения ремонтных работ на крыше дома №48. В результате возник пожар на площади около 12 квадратных метров. В настоящее время, по данным ГУ МЧС по РК, огонь потушен. Угрозы обрушения здания нет. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают представители коммунальных служб.

По информации МЧС, в период с 1 по 9 января в Крыму произошло 39 пожаров и 14 ДТП. Шесть пожаров спасатели тушили в новогоднюю ночь. С начала года спасено уже 40 человек.