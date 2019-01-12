Новости

В массовую аварию под Ростовом попали 30 машин 14:35
Под Иваново ракетчики проведут электронные пуски ОТРК "Искандер-М" 14:34
На крыше девятиэтажки в Крыму взорвались газовые баллоны 14:04
В Киргизии вандалы разгромили христианское кладбище 13:54
На трассе в Ростовской области столкнулись 12 машин 13:36
В Саратовской области закрыт проезд на границе с Казахстаном 13:32
В Осетии школьники третьи сутки не могут вернуться домой из-за непогоды 13:29
В США показали косметический гаджет для маскировки веснушек 13:24
Названа причина ДТП с тремя погибшими в Ленобласти 13:10
Экономить и тратить. Эксперт оценил нововведения для автомобилистов 13:01
Украина закупит турецкие ударные беспилотники 12:49
В Приамурье в морг привезли живую пенсионерку 12:28
Появилось видео с места массовой аварии на МКАД 12:20
Взрыв в центре Парижа вызван утечкой газа 12:01
Британским магазинам рекомендовали усилить охрану при срыве сделки Brexit 11:47
Три человека погибли в ДТП на трассе "Нарва" в Ленобласти 11:47
ЦБ рекомендовал не начислять проценты после решения суда по взысканию 11:45
В Париже прогремел взрыв: есть пострадавшие 11:44
В селе Амурской области убрали детскую горку из нечистот 11:40
Малкин признан первой звездой дня в НХЛ 11:36
На МКАД фура протаранила 12 автомобилей 11:33
Три человека погибли в ДТП в Дагестане 11:20
Минстрой: Разделение дома в Магнитогорске соответствует его конструкции 11:17
У берегов Франции обнаружили подлодку Второго Рейха 11:07
Аэропорт Волгограда возобновил работу 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
12.01.2019 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На крыше девятиэтажки в Крыму взорвались газовые баллоны

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В крымском городе Щелкино при проведении ремонтных работ на крыше девятиэтажного дома взорвались два газовых баллона. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.

Фото: Алла Дмитриева/ РГ
В центре Керчи загорелся мебельный склад

По данным спасателей, ЧП произошло днем. В 12.45 сигнал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного. На место немедленно выехали спасатели и техника для тушения пожара.

Выяснилось, что хлопок газа произошел во время проведения ремонтных работ на крыше дома №48. В результате возник пожар на площади около 12 квадратных метров. В настоящее время, по данным ГУ МЧС по РК, огонь потушен. Угрозы обрушения здания нет. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают представители коммунальных служб.

По информации МЧС, в период с 1 по 9 января в Крыму произошло 39 пожаров и 14 ДТП. Шесть пожаров спасатели тушили в новогоднюю ночь. С начала года спасено уже 40 человек.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео с места массовой аварии на МКАД
В Иркутской области начали проверку после схода с рельсов 29 вагонов
Двухэтажный автобус сбил людей на остановке в Оттаве
Компания SpaceX уволит 600 человек
У берегов Франции обнаружили подлодку Второго Рейха