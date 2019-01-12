На Кубани вышедшее из берегов озеро Абрау затопило набережную

На Кубани озеро Абрау, расположенное в 14 километрах от Новороссийска и являющееся самым большим пресным озером Краснодарского края, вышло из берегов и затопило набережную села Абрау-Дюрсо. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили очевидцы необычного явления.

По данным экстренных служб Краснодарского края, за минувшие двое суток в районе Новороссийска выпала половина месячной нормы осадков. Обильные ливни стали причиной того, что озеро Абрау вышло из берегов и затопило набережную и смотровой амфитеатр, откуда открывался прекраснейший вид на водную гладь. По данным местных жителей, никто из людей в результате повышения уровня воды не пострадал.

В тоже время, затопленная набережная Абрау-Дюрсо на время превратилась в местную достопримечательность: к ней приезжают жители Новороссийска, чтобы сфотографироваться на фоне красивого и необычного пейзажа с затопленными колоннами амфитеатра.