На трассе в Ростовской области столкнулись 12 машин

В Ростовской области произошла массовая авария. Как сообщает ТАСС, на трассе М-4 "Дон" столкнулись 12 автомобилей. ДТП произошло в Миллеровском районе.

В районной администрации уточнили, что в результате аварии в больницу попали два человека. В региональном управлении МЧС отметили, что обошлось без погибших.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские, и разворачивается пункт обогрева.

"К месту аварии направлена оперативная группа Миллеровского пожарно-спасательного гарнизона и грузовой эвакуатор", - рассказали в МЧС. Также стало известно, что движение в северном направлении перекрыла фура.