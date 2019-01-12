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12.01.2019 15:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сочи за новогодние праздники посетили 500 тысяч человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Черноморские курорты Кубани за новогодние праздники посетило в общей сложности 670 тысяч человек. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, подводя итоги работы туристической отрасли города-курорта в период праздников. При этом только Сочи посетило почти полмиллиона человек.

Фото: iStock
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-  За десять праздничных дней к нам приехали свыше 672 тысяч туристов со всей страны, - сказал глава региона. - Для сравнения - год назад в новогодние каникулы все курорты Кубани приняли почти 600 тысяч гостей. Только Красную Поляну с 29 декабря по 8 января посетили 362 тысячи отдыхающих. В эти дни было продано более 165 тысяч ски-пассов.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, город-курорт посетило 507 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользовался горный кластер, где побывало почти 362,5 тысячи человек. На побережье в городе  отдохнуло более 145 тысяч гостей. На горнолыжные склоны поднялось 165 тысяч туристов.

Как сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Краснодарского края, в минувшие новогодние праздники в Сочи работало более 2,4 тысяч различных отелей и гостевых домов с общим числом номеров свыше 85 тысяч. На Красной Поляне функционировали 62 канатные дороги и 100 горнолыжных трасс протяженностью порядка 160 километров.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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