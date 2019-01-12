В Сочи стартовал Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2019". Юбилейное мероприятие Клуба веселых и находчивых будет проходить в городе-курорте с 12 по 25 января. В масштабном фестивале примут участие 620 команд из России и зарубежья, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Среди участников КиВиНа есть сборные кубанских городов и районов. Известно, что просмотр команд пройдет в два этапа: 13-17 и 19-20 января, а 24 января состоится съемка Фестиваля для федеральных телеканалов и объявление участников телевизионных лиг Международного союза КВН.

- Рад приветствовать в Краснодарском крае участников 30-го Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2019"! Я знаю, какая это армия веселых и находчивых, а главное - дружных молодых людей, - написал в своем микроблоге губернатор Кубани, поздравляя участников КВН со стартом фестиваля.