Минстрой: Разделение дома в Магнитогорске соответствует его конструкции

После того, как поврежденные подъезды дома в Магнитогорске будут снесены, он будет разделен на два отдельных здания. Об этом сказал журналистам замглавы Минстроя Дмитрий Волков. Речь идет о доме, где произошел взрыв накануне нового года, в результате которого погибли 39 человек.

Ранее было решено снести седьмой и восьмой подъезды в этом доме, так как восстановлению они не подлежат. Всего в этом доме 12 подъездов.

Как пояснил Волков, по сути, этот дом - это два здания, стоящих на одном фундаменте. Они отделены друг от друга, и после того, как седьмой подъезд обрушился, с шестым практически ничего не произошло, передает ТАСС. Теперь подрядчик должен аккуратно демонтировать плиты, чтобы не повредить шестой подъезд, а потом - утеплить стены и защитить их.

В процессе демонтажа, специалисты будут непрерывно наблюдать за состоянием несущих конструкций здания, продолжил замминистра.