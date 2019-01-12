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12.01.2019 17:54
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Текст: Ольга Игнатова
Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности. Об этом заявил Роспотребнадзор.
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Специалисты санитарного ведомства советуют россиянам не доверять случайным источникам информации. А если возникают сомнения в качестве реализуемой через торговые предприятия продукции, обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора.

Со своей стороны Роспотребнадзор проводит плановые и внеплановые проверки качества и безопасности продаваемых в магазинах и на рынках фруктов, в том числе мандаринов.

Фото: depositphotos.com
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При выборе популярных сезонных цитрусовых в Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на следующие моменты:

- Не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей.

- Торговая точка по продаже фруктов должна быть оборудована стеллажами и вывеской. Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду.

- У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.

- Фрукты должны быть спелыми, с целой кожицей, без признаков гниения.

- Перед употреблением фруктов их нужно обязательно тщательно промыть.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор
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