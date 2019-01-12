Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Специалисты санитарного ведомства советуют россиянам не доверять случайным источникам информации. А если возникают сомнения в качестве реализуемой через торговые предприятия продукции, обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора.

Со своей стороны Роспотребнадзор проводит плановые и внеплановые проверки качества и безопасности продаваемых в магазинах и на рынках фруктов, в том числе мандаринов.

При выборе популярных сезонных цитрусовых в Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на следующие моменты:

- Не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей.

- Торговая точка по продаже фруктов должна быть оборудована стеллажами и вывеской. Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду.

- У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.

- Фрукты должны быть спелыми, с целой кожицей, без признаков гниения.

- Перед употреблением фруктов их нужно обязательно тщательно промыть.