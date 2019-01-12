Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Специалисты санитарного ведомства советуют россиянам не доверять случайным источникам информации. А если возникают сомнения в качестве реализуемой через торговые предприятия продукции, обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора.
Со своей стороны Роспотребнадзор проводит плановые и внеплановые проверки качества и безопасности продаваемых в магазинах и на рынках фруктов, в том числе мандаринов.
При выборе популярных сезонных цитрусовых в Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на следующие моменты:
- Не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей.
- Торговая точка по продаже фруктов должна быть оборудована стеллажами и вывеской. Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду.
- У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.
- Фрукты должны быть спелыми, с целой кожицей, без признаков гниения.
- Перед употреблением фруктов их нужно обязательно тщательно промыть.