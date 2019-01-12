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12.01.2019 12:39
Рубрика: Общество

Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом "Спектр-Р"

Текст: Наталия Ячменникова
Специалисты частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон").
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

"Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию. Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся", - рассказал РИА Новости директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев.

По его словам, аппарат не работает только на прием командной информации, но на Земле продолжают принимать научные данные от него. Сейчас идут работы по восстановлению двусторонней связи, но несколько таких попыток уже закончились неудачей. При этом Кардашев подчеркнул, что гарантийный срок существования "Спектра-Р" уже истек.

Фото: istockphoto.com
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"Спектр-Р" был запущен 18 июля 2011 года. Ранее сообщалось, что работу телескопа, завершение которой изначально планировалось в 2016 году, продлили до 31 декабря 2019 года.

"Радиоастрон" - это проект по проведению фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Его основу составляет уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-Р" с космическим радиотелескопом на борту.

Если совсем просто: в космосе летает антенна, а на Земле вместе с ней работают десятки крупнейших радиотелескопов в России, а также других странах. Диаметр антенны - 10 метров, благодаря чему аппарат попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный космический телескоп. Благодаря мегаконструкции из космических и земных аппаратов получается интерферометр с базой более 300 тысяч километров.

С помощью "Спектра-Р" Вселенную можно наблюдать с разрешением раз в тридцать большим, чем позволяли самые продвинутые приборы. Можно увидеть, что происходит, например, на самой границе черных дыр. Ученые получают уникальные данные об устройстве Вселенной.

"Спектр-Р" летает по вытянутой орбите: аппарат то приближается к Земле на несколько сотен километров, то удаляется на расстояние почти как до Луны. Весной планируется запустить в космос новый российско-немецкий телескоп "Спектр-РГ".

Общество Космос Общество Наука
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