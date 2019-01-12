Шведская компания "скрестила" перцовый баллончик и смартфон

Шведская компания Plegium представила на IT-выставке CES 2019 "умный" перцовый баллончик, который синхронизирован со смартфоном. При его применении на телефон контактного лица приходит уведомление и координаты о месте происшествия с отметкой на Google Картах.

Нелетальное средство самообороны также оснащено Bluetooth для синхронизации.

"Баллончик отправляет сообщения правоохранительными органами, а экстренным контактам пользователя - его данные владелец баллончика должен ввести при настройке приложения: контактному лицу также может поступить заранее записанный звонок",- сообщает издание New Atlas.

При применении баллончика также включает сирена громкостью в 130 децибел, что эквивалентно шуму взлетающего самолета и способно оглушить нападающего. В газовый баллончик еще встроены светодиоды, которые могут помочь пользователю прицелиться в темноте и дезориентировать правонарушителя.

Гаджет оснащен батареей, которая поддерживает работу устройства в течение четырех лет без подзарядки, а зарядки аэрозольной смеси хватает примерно на десять применений. Дальность распыления газа до трех метров.