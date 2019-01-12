Сирийские ПВО сбили несколько ракет над западными районами Дамаска

Средства ПВО Сирии отразили воздушную атаку. Зенитчики сбили несколько ракет. Об этом сообщает государственный телеканал Ikhbariya. Местные жители рассказали, что слышали звуки взрывов. Атака началась в 23:30. О жертвах и пострадавших СМИ не сообщают.

Напомним, в начале января в сирийской провинции Дер-эз-Зор погибли одиннадцать мирных жителей после воздушных ударов коалиции, возглавляемой США. Серьезный ущерб был причинен домам, расположенным в районе бомбардировки.