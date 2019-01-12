Сотрудника Huawei уволили после шпионского скандала в Польше

Китайская технологическая компания Huawei уволила в польском офисе топ-менеджера Вэнь Вейджина, который ранее был задержан местными правоохранительными органами по подозрению в шпионаже, сообщает телерадиостанция BBC.

В заявлении корпорации говорится, что Вэнь Вейджин действовал по собственной инициативе и нанес вред своим работодателям. Он занимал должность директора по продажам в Huawei, а в 2006 - 2011 году работал в посольстве Китая в Варшаве.

Сообщается также, что по данному делу был задержан бывший сотрудник Агентства внутренней безопасности Польши. В начале декабря в Ванкувере по запросу США задержали финансового директора Huawei Technologies Мен Ваньчжоу, которая является дочерью основателя компании Жэня Чжэнфэя. Она подозревается в нарушении американских санкций против Ирана.

А накануне в отставку ушел один из руководителей филиала Huawei в Канаде, вице-президент по корпоративным отношениям Скотт Брэдли. Он покинул свой пост после более чем семи лет работы в компании.

Напомним, что в настоящее время Huawei находится под пристальным вниманием США и других западных стран, подозревающих, что технологии корпорации используются правительством Китая для слежки. Пекин и корпорация Huawei эти предположения категорически отрицают. Соединенные Штаты просто пытаются устранить конкурента, объяснило участившиеся скандалы вокруг Huawei издание Global Times.