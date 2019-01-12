Создатели "Пилы" перезапустят хоррор-серию "Пункт назначения"

Никто и не сомневался: студия New Line Cinema готовит перезапуск франшизы "Пункт назначения" (Final Destination). Об этом пишет THR со ссылкой на источник.

При этом сценарием ребута займутся Патрик Мелтон и Маркус Данстэн, ранее работавшие над четырьмя фильмами живодерской франшизы "Пила" и дилогией "Коллекционер".

Подробностей сюжета шестой части пока нет. Как и данных по кастингу и срокам перезапуска.

Первый "Пункт назначения" вышел в 2000-м, став краеугольным камнем успеха студии в нулевые. Далее принеся компании почти 666 миллионов долларов - суммарно за все пять лент серии.

Продолжения выходили в 2003-м, 2006-м, 2009-м и 2011-м, неизменно внося в кассу студии неплохие барыши. С учетом достаточно скромных бюджетов.

В разное время в фильмах серии снялись Эмма Белл ("Ходячие мертвецы", "Замерзшие"), Кортни Вэнс ("Закон и порядок"), Мэри Элизабет Уинстэд ("Нечто", "Доказательство смерти"), Кристалл Лоу ("Дети кукурузы", "Поворот не туда") и ставший символом линейки Тони Тодд ("Кэндимен").