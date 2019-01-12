США отправили в Сирию десантный корабль с сотнями морпехов и авиацией

Пентагон направил в Сирию группу военных кораблей во главе с десантным кораблем USS Kearsarge. Они должны помочь в выводе войск из страны.

Об этом сообщает газеты The Wall Street Journal.

"Группа военных кораблей во главе с десантным кораблем USS Kearsarge направляется в регион для поддержки войск в уязвимый момент, когда они покидают страну", - пишет газета.

При этом отмечается, что только на борту Kearsarge находятся сотни морских пехотинцев, вертолеты и самолеты.

Kearsarge, являющийся универсальным десантным кораблем ВМС США, был спущен на воду в 1992 году. Его водоизмещение оценивается в 40500 тонн, длина составляет 257 метра, а ширина - 32 метра. Скорость достигает 20 узлов. В экипаж входят 1108 человек. Корабль может перевозить 1894 морпехов.

На вооружении корабля имеются ракетные и зенитно-ракетных комплексы, зенитные артиллерийские комплексы, пушки "Бушмастер" и пулеметы. В авиагруппу Kearsarge входят вертолеты Sea Knight и вертолеты противолодочной обороны, а также самолеты-штурмовики вертикального взлёта и посадки AV-8B Harrier.

Напомним, в начале года большой десантный корабль США Fort McHenry входил в Черное море.