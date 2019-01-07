На видео попал проход десантного корабля США в Черное море

В интернете появилось видеосъемка, запечатлевшая движение американского большого десантного корабля Fort McHenry, входящего в Черное море.

Короткий ролик выложен на YouTube. "Первые изображения USS Fort McHenry на Черном море", - говорится в комментарии к видео.

В кадре, судя по всему, показан горящий ночными огнями Стамбул, мимо которого по проливу Босфор движется корабль. Впрочем, качество съемки в темноте оставляет желать лучшего. Более подробно Fort McHenry можно рассмотреть на опубликованных в Twitter фотографиях.

Напомним, ранее сообщалось, что американский десантный корабль вошел в акваторию Черного моря 6 января в 21.00 мск. В проливе Босфор его сопровождал катер береговой охраны Турции.

Сейчас движение Fort McHenry находится под контролем сторожевого корабля Черноморского флота "Пытливый".