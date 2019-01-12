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12.01.2019 17:36
Рубрика: В мире

Трамп ожидает восстановления хороших отношений между Россией и США

Текст: Александр Саможнев
США и России однажды удастся восстановить хорошие отношения, полагает президент Дональд Трамп.
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

"Я был гораздо жестче с Россией, чем (экс-президенты США - ред.) Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем любой другой президент. В то же время, и как я часто говорю, ладить с Россией - это хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что однажды мы будем иметь хорошие отношения с Россией снова!" - написал Трамп вTwitter.

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Напомним, первая полноформатная президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля 2018 года. В ООН выразили готовность поддержать взаимодействие двух государств по разоружению и по другим актуальным международным вопросам.

В то же время, западные политики и СМИ обрушились на Трампа с критикой, обвинили его в мягкотелости, предательстве и даже в сговоре с российским коллегой. По оценкам экспертов, под давлением обстоятельств глава Белого дома так и не продвинулся в реализации достигнутых на встрече договоренностей.

В мире США Россия и США Дональд Трамп
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