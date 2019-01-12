Трамп заявил о "первом за полвека" снижении цен на лекарства в США

В США снизились цены на лекарства. Население сэкономило 26 миллиардов долларов на рецептурных назначениях, написал президент Дональд Трамп в Twitter.

"Цены на лекарства снизились в 2018 году впервые почти за полвека. За первые девятнадцать месяцев моей администрации американцы сэкономили 26 миллиардов долларов на рецептурных препаратах. Наша политика продвижения на рынок более дешевых препаратов работает", - уточнил глава Белого дома.

Напомним, в начале прошлого года президент США провел встречу с руководителями крупнейших международных фармацевтических концернов и выразил просьбу в снижении "астрономических" цен на лекарственные препараты. По его словам, усиление конкуренции на рынке с одновременным регулированием со стороны администрации позволят снизить цены.

"Мы должны снизить цену на лекарства по многим причинам, в том числе для системы медицинского обслуживания населения", - цитирует Трампа" газета The Washington Post.

Представители лоббистских групп фармацевтических компаний согласились взаимодействовать с администрацией США, но только на "рыночных условиях".