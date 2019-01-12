Три человека пропали без вести в результате пожара на судне в Корее

Три человека пропали без вести в результате пожара, который возник в Южной Корее на небольшом рыболовецком судне. Служба береговой охраны Республики Корея (СБО РК) ведет поиски.

Как сообщили в Управлении СБО РК по городу Пхохан, инцидент произошел в акватории Восточного (Японского) моря в 82 км к востоку от порта Пхохан. Небольшое судно водоизмещением 9,77 тонны вчера вечером вышло из порта на промысел рыбы. Примерно в два часа ночи по неустановленным пока причинам на борту возник пожар.

На помощь к терпящему бедствие судна поспешили находившиеся в этом районе другие суда, а также были вызваны корабли СБО РК. В результате из шести членов экипажа трех человек, включая 59-летнего капитана, удалось спасти, но еще трое так и числятся пропавшими без вести. Судно в итоге полностью выгорело и примерно в 10 часов утра затонуло. Спасатели в настоящий момент ведут поиски. На эти работы мобилизованы 26 кораблей СБО, ВМС и гражданские суда, а также семь летательных аппаратов.

Отметим, что это уже второй инцидент с корейскими судами за два дня. Вчера такое же судно затонуло на самом юге Кореи в 82 км от острова Ёкчи, столкнувшись с проходящим крупным грузовым судном. Из 14 находившихся на борту человек девяти удалось спасти, трое погибли, а двое пропали без вести, и их так до сих пор не удалось найти. СБО РК уже арестовала капитана, рулевого и старшего механика грузового судна.