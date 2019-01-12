Новости

Три человека погибли в ДТП в Дагестане 11:20
Минстрой: Разделение дома в Магнитогорске соответствует его конструкции 11:17
У берегов Франции обнаружили подлодку Второго Рейха 11:07
Аэропорт Волгограда возобновил работу 10:58
В Иркутской области начали проверку после схода с рельсов 29 вагонов 10:55
Посольство: Россияне не пострадали в ДТП в Оттаве 10:33
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами января 10:31
В Иркутской области сошли с рельсов 29 грузовых вагонов 09:15
Названы страны с самой высокой смертностью из-за плохого питания 08:53
В Бельгии погиб участник акции протеста "желтых жилетов" 08:41
Трамп заявил о "первом за полвека" снижении цен на лекарства в США 08:25
К месту оползня в Хабаровском крае отправилась вторая группа ученых 08:17
В Сеуле из-за пыли в воздухе закрыли каток 08:01
Ученые назвали семь основных симптомов рака 07:44
Три человека пропали без вести в результате пожара на судне в Корее 07:38
В Приморье с начала года зарегистрированы девять лесных пожаров 07:06
Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 человек 06:55
Пропавшего 8 лет назад россиянина нашли на улицах Эквадора 06:30
Пожар произошел в здании с кальянной в центре Москвы 06:15
Дочь Трампа стала кандидатом на пост главы Всемирного банка 05:12
Компания SpaceX уволит 600 человек 05:02
Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске 04:46
Шестеро пострадавших в ДТП во Владивостоке отпущены из больницы домой 04:42
Видео: пять самых интересных музыкантов 2019 года по версии BBC 04:33
Двухэтажный автобус сбил людей на остановке в Оттаве 04:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
12.01.2019 11:07
Рубрика: В мире

У берегов Франции обнаружили подлодку Второго Рейха

Текст: Александр Саможнев

На севере Франции обнаружили обломки немецкой подводной лодки времен Первой мировой войны. Металлический каркас около пятидесяти метров в длину, длительное время затерянный в иле, обнажился в море вблизи города Виссан благодаря сильному отливу, сообщает телеканал Euronews.

Фото: wikipedia.org
Советский ампуломет назвали одним из самых странных орудий Второй мировой

По данным историков, по всей вероятности, подводная лодка села на мель в июле 1917 года из-за просчета в навигации. "Это был миноносец, предназначенный для установки мин. Однако для этого надо было подойти поближе к берегу. В то время в открытом море от Англии до Франции натягивали сети для борьбы с подлодками", - пояснил местный гид Винсент Шмитт.

По его словам, когда подводная лодка села на мель недалеко от пляжа, экипаж эвакуировался. Субмарину взорвали, чтобы она не досталась противнику. Шум привлек внимание военного патруля, который вскоре задержал немецких моряков на берегу.

Это не первый случай обнаружения немецкой подлодки в прибрежных водах иностранных государств. В сентябре прошлого года водолазы нашли вблизи бельгийского Остенде хорошо сохранившиеся обломки субмарины, затонувшей во время Первой мировой войны в Северном море. Все двадцать три члена экипажа не смогли покинуть судно.

В мире Европа Франция РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Иркутской области начали проверку после схода с рельсов 29 вагонов
Ракетные удары по пригороду Дамаска нанесла израильская авиация
Двухэтажный автобус сбил людей на остановке в Оттаве
Компания SpaceX уволит 600 человек
У берегов Франции обнаружили подлодку Второго Рейха