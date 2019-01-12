У берегов Франции обнаружили подлодку Второго Рейха

На севере Франции обнаружили обломки немецкой подводной лодки времен Первой мировой войны. Металлический каркас около пятидесяти метров в длину, длительное время затерянный в иле, обнажился в море вблизи города Виссан благодаря сильному отливу, сообщает телеканал Euronews.

По данным историков, по всей вероятности, подводная лодка села на мель в июле 1917 года из-за просчета в навигации. "Это был миноносец, предназначенный для установки мин. Однако для этого надо было подойти поближе к берегу. В то время в открытом море от Англии до Франции натягивали сети для борьбы с подлодками", - пояснил местный гид Винсент Шмитт.

По его словам, когда подводная лодка села на мель недалеко от пляжа, экипаж эвакуировался. Субмарину взорвали, чтобы она не досталась противнику. Шум привлек внимание военного патруля, который вскоре задержал немецких моряков на берегу.

Это не первый случай обнаружения немецкой подлодки в прибрежных водах иностранных государств. В сентябре прошлого года водолазы нашли вблизи бельгийского Остенде хорошо сохранившиеся обломки субмарины, затонувшей во время Первой мировой войны в Северном море. Все двадцать три члена экипажа не смогли покинуть судно.