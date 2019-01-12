Украина закупит турецкие ударные беспилотники

Украина приобретет у Турции военные ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на президента Петра Порошенко.

Порошенко подтвердил подписание контракта между компаниями "Укрспецпроэкт" и турецкой Baykar Makina. По его словам, новейшие ударные дроны могут быть вооружены современным высокоточным ракетным вооружением с целью уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

Отмечалось также, что соглашение по беспилотникам является частью мероприятий по расширению военно-технической сотрудничества между Украиной и Турцией.