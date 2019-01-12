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12.01.2019 12:49
Рубрика: В мире

Украина закупит турецкие ударные беспилотники

Текст: Александр Саможнев

Украина приобретет у Турции военные ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на президента Петра Порошенко.

На Украине производство автомобилей сократилось почти на четверть

Порошенко подтвердил подписание контракта между компаниями "Укрспецпроэкт" и турецкой Baykar Makina. По его словам, новейшие ударные дроны могут быть вооружены современным высокоточным ракетным вооружением с целью уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

Отмечалось также, что соглашение по беспилотникам является частью мероприятий по расширению военно-технической сотрудничества между Украиной и Турцией.

В мире экс-СССР Украина
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