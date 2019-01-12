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12.01.2019,  
23:10
Текст:  Руслан Мельников

Украинский полковник признал недееспособность ВСУ

Украинские офицеры скептически оценивают военный потенциал ВСУ. Такой вывод можно сделать, послушав рассуждения полковника запаса Вооруженных сил Украины Святослава Стеценко в украинском телеэфире.
Фото: REUTERS/Maksim Levin Фото: REUTERS/Maksim Levin
Фото: REUTERS/Maksim Levin

Как сообщает РИА Новости, полковник прокомментировал грозные планы секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и министра обороны Украины Степана Полторака направить в Керченский пролив украинские военные корабли.

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости
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Святослав Стеценко считает подобные разговоры лишь попыткой повысить рейтинг президента Украины Петра Порошенко. Но на самом деле полковник уверен, что Киев готов ввязываться в войну с Россией только на словах, а высказывания о боеспособности украинской армии не соответствуют реальному положению дел.

Напомним, ранее украинская сторона заявила, что собирается снова направить свои военные корабли через Керченский пролив "независимо от того, нравится это россиянам или нет".

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