В Баварию направлено 500 полицейских для борьбы со снегопадом

В Баварию направлены 500 полицейских из группы быстрого реагирования для оказания помощи населению в борьбе со снегом, сообщает портал Spiegel Online (SPON).

На высоте одной тысячи метров высота снежного покрова составила больше одного метра в течение несколько дней. В тоже время, Немецкая служба погоды обратилась с предупреждением к жителям Баварии о новых снегопадах.

В Альпах и в Баварском лесу эксперты ожидают на высоте 600 метров от 20 до 50 сантиметров снега, а от 800 метров - 50-70 сантиметров.

Обстановка осложняется прогнозом снежной бури со скоростью до семидесяти километров в час в предгорьях Альп и со скоростью в 100 километров в Альпийских горах.