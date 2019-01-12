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12.01.2019 20:35
Рубрика: В мире

В Баварию направлено 500 полицейских для борьбы со снегопадом

Текст: Александр Саможнев

В Баварию направлены 500 полицейских из группы быстрого реагирования для оказания помощи населению в борьбе со снегом, сообщает портал Spiegel Online (SPON).

В Сеуле из-за пыли в воздухе закрыли каток

На высоте одной тысячи метров высота снежного покрова составила больше одного метра в течение несколько дней. В тоже время, Немецкая служба погоды обратилась с предупреждением к жителям Баварии о новых снегопадах.

В Альпах и в Баварском лесу эксперты ожидают на высоте 600 метров от 20 до 50 сантиметров снега, а от 800 метров - 50-70 сантиметров.

Обстановка осложняется прогнозом снежной бури со скоростью до семидесяти километров в час в предгорьях Альп и со скоростью в 100 километров в Альпийских горах.

В мире Европа Германия
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