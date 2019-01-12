В Германии беженец напал с ножом на беременную женщину

Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах под Майнцем. Пострадавшая была срочно прооперирована, ее жизнь вне опасности. Однако нерожденный ребенок умер от полученных ранений, сообщает портал derwesten.de.

По данным прокуратуры Майнца, в пятницу вечером беженец ударил ножом беременную 25-летнюю гражданку Польши, которая обследовалась в местном госпитале. Агрессор был задержан. Полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, убийство в драке нелегальными мигрантами из Ирана и Афганистана 36-летнего немца вызвало в августе прошлого года массовые выступления в саксонском городе Хемниц. Участники демонстраций требовали высылки беженцев и ужесточения миграционной политики. На улицы вышли также противники националистов. Живой щит из полицейских не помог, в ход пошли файеры, петарды и бутылки с зажигательной смесью. Полиция вынуждена была применить водометы.