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12.01.2019 23:26
Рубрика: В мире

В Германии беженец напал с ножом на беременную женщину

Текст: Александр Саможнев

Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах под Майнцем. Пострадавшая была срочно прооперирована, ее жизнь вне опасности. Однако нерожденный ребенок умер от полученных ранений, сообщает портал derwesten.de.

Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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По данным прокуратуры Майнца, в пятницу вечером беженец ударил ножом беременную 25-летнюю гражданку Польши, которая обследовалась в местном госпитале. Агрессор был задержан. Полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, убийство в драке нелегальными мигрантами из Ирана и Афганистана 36-летнего немца вызвало в августе прошлого года массовые выступления в саксонском городе Хемниц. Участники демонстраций требовали высылки беженцев и ужесточения миграционной политики. На улицы вышли также противники националистов. Живой щит из полицейских не помог, в ход пошли файеры, петарды и бутылки с зажигательной смесью. Полиция вынуждена была применить водометы.

В мире Европа Германия Беженцы в Европе
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